Рамос высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о возможном переходе нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"Не я принимаю такие решения, но Мбаппе - большой талант, таких молодых игроков часто не встретишь. Впереди нас ждет важный сезон, и у нас уже и так отличные футболисты. Но футболом движут деньги, люди готовы платить столько, сколько захотят. Если Мбаппе захочет перебраться в "Реал", двери для него открыты" - приводит слова Рамоса Goal.com.

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