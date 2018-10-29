Рамос высказался о возможной отставке Лопетеги

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Рамос высказался о возможной отставке Лопетеги

Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение команды в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:5), а также возможную отставку главного тренера Хулена Лопетеги.

"Мы не сумели добиться нужного результата в столь важном матче. Это плохая ситуация для нас. Но мы будем с Лопетеги до самой смерти. Нам не говорили о его отставке. 

Но мы должны уважать решения руководства клуба. Как мы отнесемся к новому тренеру? Уважение нужно заслужить, оно не навязывается", - цитирует Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" приняло решение уволить Лопетеги. Его преемником, скорее всего, станет Антонио Конте. 

Не пропустите: В "Реале" определились по главному тренеру. | http://soccernews.ru

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