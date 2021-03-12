Рамос высказался о вылете "Барселоны" и "Севильи" из Лиги Чемпионов
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ранний вылет из Лиги Чемпионов двух испанских команд.
На этой неделе завершили свои выступления в главном еврокубке "Барселона" и "Севилья". Их выбили ПСЖ и дортмундская "Боруссия" соответственно.
"Мне было грустно от вылета "Севильи", не могу сказать то же самое про "Барселону" (смеётся). Приятно, когда проигрывает твой главный соперник. Но я стараюсь сильно не радоваться, потому что потом это может случиться и с нами", - цитирует Рамоса Marca.
На следующей неделе "Реал" проведёт ответный матч 1/8 финала ЛЧ против "Аталанты". Мадридцы сыграют дома после гостевой победы 1:0.
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