Рамос высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал комментарии по поводу вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сливочные" в обоих матчах 1/8 финала турнира проиграли "Манчестер Сити" со счётом 1:2.

Испанский защитник в первой игре получил красную карточку, а ответную пропустил из-за дисквалификации.

"Заканчивается странный и очень тяжелый для всех сезон. [После матча с "Сити"] есть горький привкус, потому что мы "Реал" и обязаны выигрывать всё. Нужно отдать должное победе в Ла Лиге, она была исключительной, и в Суперкубке Испании тоже. Но мы расстроены вылетом из Лиги Чемпионов. Мы хотели большего.

Пора отдохнуть, чтобы вернуться в следующем сезоне. Эти эмблема и история всегда заслуживают самого лучшего. В победах, в поражениях, всегда: Hala Madrid. Спасибо за вашу безусловную поддержку даже на расстоянии", - написал Рамос в твиттере.

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