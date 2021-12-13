Рамос высказался об итогах жеребьевки 1/8 ЛЧ. ПСЖ сыграет с "Реалом"

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Рамос высказался об итогах жеребьевки 1/8 ЛЧ. ПСЖ сыграет с "Реалом"Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" и экс-капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился ощущениями от итогом жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижанам достался королевский клуб.

"Судьба непредсказуема. Я бы хотел, чтобы у нас была другая команда в соперниках. 

Я очень привязан к "Мадриду", но это ничего не меняет. Я сделаю все возможное, чтобы моя команда выиграла. Это будет особенное возвращение на "Бернабеу", - сказал испанец.

Напомним, что Рамос выступал за "Реал" с 2005 по 2021 год.

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