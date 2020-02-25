Рамос высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков



Защитники "Реала" Серхио Рамос поделился мнением об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков сроком на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

"Мне сложно сказать что-то по этому поводу. Хорошо, что такое произошло не с "Реалом". Безусловно, это плохая новость для игроков "Манчестер Сити". Впрочем, это придаст им дополнительную мотивацию.

Я с уважением отношусь к Гвардиоле. Он является топ-тренером с огромным опытом. Его достижения говорят сами за себя. Нам нельзя бояться "Манчестер Сити", а играть в свою игру", - приводятся слова Рамова с Twitter MAJ.

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля. Начало встречи в 23:00 мск.

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