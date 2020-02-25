Рамос высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков

Теги серхио рамосманчестер ситиреал мадрид

Рамос высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
Защитники "Реала" Серхио Рамос поделился мнением об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков сроком на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

"Мне сложно сказать что-то по этому поводу. Хорошо, что такое произошло не с "Реалом". Безусловно, это плохая новость для игроков "Манчестер Сити". Впрочем, это придаст им дополнительную мотивацию.

Я с уважением отношусь к Гвардиоле. Он является топ-тренером с огромным опытом. Его достижения говорят сами за себя. Нам нельзя бояться "Манчестер Сити", а играть в свою игру", - приводятся слова Рамова с Twitter MAJ.

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля. Начало встречи в 23:00 мск.

Не пропустите: Рамос: "Раньше арбитры вели себя более уважительно". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов