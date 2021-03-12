Рамос высказался об уходе Роналду из "Реала"

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Рамос высказался об уходе Роналду из "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своём отношении к уходу из клуба нападающего Криштиану Роналду.

Летом 2018 года португалец за 117 миллионов евро перешёл в "Ювентус" после девяти сезонов в составе "сливочных".

"Я бы не отпустил его. Роналду - один из лучших футболистов мира. Это отношения должны были длиться всю жизнь. Но таково решение Криштиану", - приводит слова Рамоса Goal.com.

Роналду забил 450 голов и сделал 131 ассист в 438 матчах в составе "Реала".

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