Рамос высказался об увлечении Бэйла гольфом

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о партнере по команде валлийском нападающем Гарете Бэйле, который увлекается гольфом.

"Я считаю, что Бэйл является прекрасным футболистом. Он всегда был важен для "Реала". В прессе пишут разное. Часть из этого является правдой, а что-то - нет.

Что касается его пристрастия к гольфу, то нужно уважать увлечения каждого человека. Он имеет право заниматься тем, чем считает нужным", - приводит слова Рамоса Daily Mail.

Напомним, что 30-летний Бэйл мог покинуть "Реал" в летнее трансферное окно. На уходе игрока настаивал главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан. Впрочем, переход форварда в китайский клуб не состоялся.

В нынешнем сезоне валлиец забил два гола в трех матчах чемпионата Испании.

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