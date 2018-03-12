Рамос выступил за расставание с семью футболистами "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выступил за то, чтобы его клуб расстался сразу с семью игроками команды.

Так, по сведениям испанской прессы, лидер обороны "сливочных" указал руководству на то, что летние приобретения в лице защитников Хакими Ашрафа, Хесуса Вальехо, полузащитника Маркоса Льоренте и форварда Борхи Майораля не соответствуют уровню самого титулованного клуба Европы. Кроме того, по мнению 31-летнего бека, также "Реалу" следовало бы продать голкипера Кейлора Наваса, вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема, которые разочаровали своей игрой в текущем сезоне.

Напомним, в "Реале" надеются на обмен игроками с "Челси". | soccernews.ru