Рамос вывел "Реал" вперед в матче с "Атлетико"

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Рамос вывел "Реал" вперед в матче с "Атлетико"

Защитник "Реала" Серхио Рамос забил второй гол своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (2:1, второй тайм).

Рамос реализовал 11-метровый, который был назначен в результате игры рукой Хуанфрана.

Не пропустите: "Реал" сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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