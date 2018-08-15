Рамос вывел "Реал" вперед в матче с "Атлетико"

Защитник "Реала" Серхио Рамос забил второй гол своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (2:1, второй тайм).

Рамос реализовал 11-метровый, который был назначен в результате игры рукой Хуанфрана.

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