Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выйдет на четвертое место по числу участий в Эль Класико.

Так, сегодняшняя игра на "Камп Ноу" против каталонской "Барселоны" станет для него уже 39-ой в "сливочной" футболке. По этому показателю он обошел Лионеля Месси и Андреса Иньесту (по 38 матчей). Впереди него остались только Маноло Санчис (43), Пако Хенто и Хави (по 42).

Рамос перебрался в "Реал" в 2005-году из "Севильи". С тех пор он забил 76 мячей и сделал 37 результативных передач в 576 играх за королевский клуб.

Напомним, "Барселона" и "Реал" объявили стартовые составы на Эль Класико. | soccernews.ru