Рамос: "Я бы очень хотел, чтобы Навас остался в "Реале"

Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал, что надеется на то, что вратарь команды Кейлор Навас останется в мадридском клубе. Об этом сообщает Marca.

"Навас - один из лучший голкиперов в мире.

В "Реале" всегда была конкуренция на этой позиции. Команде нужно два сильных вратаря, Куртуа и Навас - два прекрасных голкипера.

Я бы очень хотел, чтобы Навас остался в "Реале". Он не только хороший футболист, но и товарищ по команде и друг", - сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Кейлора Наваса.

Напомним, что Навас потерял место в составе с приходом в "Реал" Тибо Куртуа.

32-летний голкипер перешел в "Реал" в 2014 году из "Леванте" за 10 миллионов евро.

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