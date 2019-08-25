Рамос: "Я бы очень хотел, чтобы Навас остался в "Реале"
Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал, что надеется на то, что вратарь команды Кейлор Навас останется в мадридском клубе. Об этом сообщает Marca.
"Навас - один из лучший голкиперов в мире.
В "Реале" всегда была конкуренция на этой позиции. Команде нужно два сильных вратаря, Куртуа и Навас - два прекрасных голкипера.
Я бы очень хотел, чтобы Навас остался в "Реале". Он не только хороший футболист, но и товарищ по команде и друг", - сказал Рамос.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Кейлора Наваса.
Напомним, что Навас потерял место в составе с приходом в "Реал" Тибо Куртуа.
32-летний голкипер перешел в "Реал" в 2014 году из "Леванте" за 10 миллионов евро.
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