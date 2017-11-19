Рамос: "Я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала"



Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал травму носа, которую он получил в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0).

"Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь", – написал Рамос в своем твиттере.

Напомним, что у футболиста был диагностирован перелом носа и он пропустит матчи с АПОЭЛом в Лиге Чемпионов и "Малагой" в Ла Лиге.

В этом сезоне 31-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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