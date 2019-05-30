Рамос: "Я хочу завершить карьеру в "Реале"

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Рамос: "Я хочу завершить карьеру в "Реале"

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что он принял решение остаться в королевском клубе.

"Я хочу развеять все сомнения относительно меня. Я признаю, что думал о своем будущем. Но теперь я заявляю, что хочу полностью отработать контракт с "Реалом" и завершить карьеру в этом клубе. Я намерен забыть прошлый сезон и попрощаться с клубом на высокой ноте. Думаю, что заслуживаю это.

Если бы все зависело от меня, то я бы подписал вечный контракт с "Реалом". Меня и Флорентино Переса связывают отношения, как у отца и сына, мы любим друга друга. Я не хочу уходить их команды, поэтому готов играть даже бесплатно", - приводит слова Рамоса Marca.

33-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Всего за клуб он провел 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач. Его контракт со "сливочными" действует до лета 2021 года.

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