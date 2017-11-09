Рамос: "Я не согласен с Роналду"

Теги серхио рамоскриштиану роналдуреал мадридпепеальваро моратахамес родригес

Рамос: "Я не согласен с Роналду"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слова ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду, который заявил, что "сливочные" ослабли с уходом Альваро Мораты, Хамеса Родригеса и Пепе.

"Я не согласен с Криштиану, что команда стала менее сильной. Мне кажется, что это преимущество. Никто не думал подобным образом, когда мы выиграли суперкубки. Я ни по кому не скучаю. Конечно, состав изменился, но пришедшие игроки привнесли в команду что-то новое", - цитирует 31-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамос уже ждет Неймара в "Реале". | soccernews.ru

комментарии
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конечно , потому что чсв деревенщины не позволяет признать что Пепе был лучший защитник Реала .

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