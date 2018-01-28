Рамос: "Я разработал собственный стиль капитанства, основанный на особенностях моего характера и склада ума"

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Рамос: "Я разработал собственный стиль капитанства, основанный на особенностях моего характера и склада ума"

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как он относится к капитанской повязке в "Реал" и сборной Испании.

"Я очень рад, что принял эстафету у Касильяса, и не чувствую по этому поводу никакого давления. Наоборот, считаю это замечательной проверкой на прочность. Мы с Касильясом много лет играли бок о бок как в "Реале", так и в сборной. Возможность надеть капитанскую повязку и стать лидером не только клуба, но и национальной команды – для меня огромная честь. Я был вице-капитаном, мне приходилось решать многие вопросы, общаться с игроками, и мне это нравилось. Да, иногда это были довольно непростые разговоры и непростые решения, но именно они сделали меня сильнее.

Не знаю, каким меня видят товарищи по команде, но я прилагаю все усилия, чтобы быть хорошим капитаном. Я стараюсь помогать парням, но самое главное – быть справедливым и честным. На мой взгляд, прежде чем требовать чего-то от своих товарищей, лидер должен подать пример, должен сделать первый шаг. За годы я перенял лучшее у тех капитанов, что были у меня, и разработал собственный стиль, основанный на особенностях моего характера и склада ума", - приводят слова Рамоса российские СМИ.

Стоит отметить, что 31-летний Рамос закончил школу в 28 лет.

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