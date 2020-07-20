Рамос забил 100-й гол в клубной карьере
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос достиг серьёзной бомбардирской отметки.
Гол в ворота "Леганеса" в воскресном матче стал для защитника 100-м в клубной карьере.
В общем 34-летний футболист отличился 121 раз - 21 мяч он забил в составе сборной Испании.
Рамос записал в свой актив 97 голов в "Реале" и 3 - в "Севилье".
По турнирам у звёздного испанца следующая статистика: 72 - Примера, 7 - Кубок Испании, 13 - Лига Чемпионов, 1 - Кубок УЕФА, 2 - Суперкубок Испании, 2 - Суперкубок УЕФА, 3 - Клубный Чемпионат Мира.
Не пропустите: Рамос стал первым защитником в 21-м веке с 10+ голами в одном сезоне Примеры. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14