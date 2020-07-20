Рамос забил 100-й гол в клубной карьере

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Рамос забил 100-й гол в клубной карьере

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос достиг серьёзной бомбардирской отметки.

Гол в ворота "Леганеса" в воскресном матче стал для защитника 100-м в клубной карьере.

В общем 34-летний футболист отличился 121 раз - 21 мяч он забил в составе сборной Испании.

Рамос записал в свой актив 97 голов в "Реале" и 3 - в "Севилье".

По турнирам у звёздного испанца следующая статистика: 72 - Примера, 7 - Кубок Испании, 13 - Лига Чемпионов, 1 - Кубок УЕФА, 2 - Суперкубок Испании, 2 - Суперкубок УЕФА, 3 - Клубный Чемпионат Мира.

Не пропустите: Рамос стал первым защитником в 21-м веке с 10+ голами в одном сезоне Примеры. | http://soccernews.ru
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