Рамос забил первый гол за ПСЖ

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Рамос забил первый гол за ПСЖ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос забил первый гол за французский клуб.

Рамос отличился в поединке 22-го тура чемпионата Франции с "Реймсом".

35-летний Рамос перешел в ПСЖ прошлым летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента.

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