Рамос забивает, "Реал" показывает характер и побеждает: команда Зидана добыла первую победу в Лиге Чемпионов при явных проблемах с игрой

"Реал" и "Интер" после второго тура замыкали группу В, имея одно и два очка соответственно, и в поединке в Мадриде обоим коллективам была нужна только победа. Из существенный для ЛЧ новинок в старте "бланкос" был только Эден Азар. "Интер" в свою очередь начинал без травмированного Лукаку, которого менял Перишич. Команды стартовали без разведки, сразу взявшись за обострение игры. Миланцам на первых минутах удавалось лишь обозначать давление забросами на ход, а вот хозяева уже на 4-й создали первый момент – Асенсио мощно пробил под перекладину метров с восьми после обыгрыша Азара с Кроосом. На 7-й минуте Вальверде дальним ударом направил мяч над каркасом, а итальянцы ответили сразу двумя голевыми эпизодами на 10-й минуте: сначала Барелла головой пробил в перекладину с навеса Перишича, а потом Мартинес хитро выстрелил из пределов штрафной в противоход Куртуа – Тибо спас "Реал"! На 14-й минуте классный дальний выстрел удался Артуро Видалю, но мяч пролетел в сантиметрах от левой стойки.

Также Интер провел ряд позиционных атак без логического завершения, но на 23-й минуте едва не пропустил в результате подачи на Бензема и скидки под удар Вальверде – Феде пробил с отскоком от газона, но мяч пролетел рядом со штангой. Гол назревал, и, наконец, созрел на 25-й минуте: Хакими под прессингом Мэнди отдал передачу назад в направлении на Хандановича, но получился пас точно под выход Бензема один на один – Карим переиграл голкипера и поразил пустые ворота! 1:0! Не успел "Интер" прийти в себя, как прилетел второй гол – Азар на 33-й минуте ворвался в штрафную и заработал угловой, а Рамос замкнул подачу с него точным ударом головой в дальний угол. Впрочем, счет 2:0 продержался недолго. Уже на 35-й Барелла пяткой с лету отдал проникающую передачу в штрафную на Мартинеса, а тот поставил корпус и расстрелял левый угол – 2:1. Пока это лучший ассист в туре. В следующие 10 минут действительно опасных моментов не возникало, хотя "Реал" выглядел активнее.

На перерыв команды ушли с преимуществом мадридцев, а вот после него стало совсем грустно. Испанцы и итальянцы стартовых 20 минут второго тайма не создали ни одного момента, но заработали три желтые карточки. Зинедину Зидану это надоело: на 64-й минуте он выпустил Винисиуса и Родриго, но дебютный шанс отличиться создал Васкес на 66-й минуте – Лукас выстрелил с линии штрафной, но мяч пролетел мимо левой штанги. Наказание за расточительность прилетело уже на 68-й минуте: Мартинес получил заброс из глубины и скинул мяч на левый край штрафной Перишичу, а тот поставил корпус и пробил в дальний угол – 2:2! Реал на 70-й минуте огрызнулся выстрелом Крооса с линии штрафной в руки Хандановичу, но большинство атак мадридцев в следующие 10 минут оказалась слишком хаотичными. Больше пользы они приносили "Интеру", который разрывал хозяев на контратаках.

Дважды гости могли выйти вперед: на 75-й минуте Мартинес принял опрометчивое скидку от Мэнди и метров с 20-ти закрутил мяч мимо дальней девятки, а на 76-й он же разогнал контрвыпад с пасом на линию штрафной под удар Перишичу – Иван пробил мимо дальнего угла. Казалось, итальянцы вот-вот дожмут мадридцев, но на 80-й "нерадзурри" наказали за расточительность. Вальверде протянул мяч на левый фланг и отдал мяч Винисиусу, Жуниор прострелил в штрафную на Родриго, а тот спокойно расстрелял ближнюю девятку – 3:2! Еще через три минуты Бензема после навеса от Васкеса мог расстреливать ворота с метра, но Карим обидно попал себе в руки. "Интер" ответил несколькими неплохими атаками, но ничего интереснее штрафного удара Санчеса в стенку гостям создать не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "сливочных" – первую в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Таким образом, "Реал" набрал четыре очка и поднялся на третью позицию в группе. У "Шахтера" столько же зачетных баллов, а "Боруссия" и "Интер" находятся на разных полюсах – представители Гладбаха лидируют с пятью пунктами, а миланцы замыкают квартет. В активе подопечных Антонио Конте остается два очка.

"Интеру" не хватает опыта и класса, чтобы дожимать таких соперников, как "Реал"

Уже в третьем матче подряд мадридцы демонстрируют волевые качества. В поединке против "Шахтера" они едва не отыгрались с 0:3, с "Боруссией" (М) закамбечили с 0:2, а против "Интера" удалось вырвать победу после 2:2 на фоне лучшей игры миланцев. В последнем случае важны даже не столько голы на последних минутах, сколько сама ситуация, в которой находились перед матчем "сливочные" – они шли на дне турнирной таблицы и должны сильно нервничать, но подопечные Зинедина Зидана даже не сбивались на грубость. Да, что-то не получалось, значительные отрезки встречи оказались провальными, но деморализовать испанцев не удалось. На самом деле, это не очень хорошо. Характер – очень крутая вещь, когда команда на ходу, а у нее что-то не удается. "Реал" же каждый матч Лиги Чемпионов вывозит на морально-волевых, а по игре заметны признаки кризиса. Рано или поздно "бланкос" попадут на сильную команду, которая уже не допускать расконцентрации. Там одного характера будет мало.

Антонио Конте не просто так жаловался на вероятный фол Менди перед пасом Хакими в ноги Бензема. Именно эта ошибка миланцев оказалась роковой для "Интера" – "Реал" выиграл ничейный матч. 12-12 по ударам, 55-45 по проценту владения, 583-469 по передачам (85-82 по проценту точных), 119-119 по потерям мяча. По ожидаемым голам портал Infogoal выдвинул вперед "сливочных" (1,16 против 0,68), однако по действительно голевым моментам у команд было равенство. Возможно, "нерадзурри" имели даже немного лучшие шансы. Единственный аспект, в котором миланцы с треском провалились – это единоборства. "Реал" выиграл 47 из 75 эпизодов на земле и 11 из 14 в воздухе. На дриблинге испанцы также были сильнее и активнее (12:6 по удачным обыгрышам), а по перехватам мяча было 23:10. Это явно намекает на победу "сливочных" в микроэпизодах. Действительно, если вспомнить тот же гол имени Хакими или решающий удар Родриго, то им предшествовали мелкие эпизоды – толчок Ашрафа и проход на дриблинге в исполнении Вальверде. Да и вообще мадридцы неплохо передергивали темп соперника после первого гола "нерадзурри". Если вспомнить матч против "Боруссии" (М), то у обеих команд прослеживалась аналогичная картина. Это наводит на неоднозначный вывод – "Реал" превосходит "Интер" по классу, что проявляется в лучшей работе в микроэпизодах и волевом характере. Команде Антонио Конте этого очень не хватает, хотя их футбол по организации на порядок лучше.