Рамос заключил новый контракт с "Реалом"
Капитан "Реала" Серхио Рамос заключил новое соглашение с клубом, сообщает Football-Espana.
По информации ресурса, контракт рассчитан до лета 2021 года. В ближайшее время об этом будет официально объявлено.
Предполагается, что Рамос станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба наряду с Бэйлом и Роналду.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1