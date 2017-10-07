Рамос заключил новый контракт с "Реалом"

Капитан "Реала" Серхио Рамос заключил новое соглашение с клубом, сообщает Football-Espana.

По информации ресурса, контракт рассчитан до лета 2021 года. В ближайшее время об этом будет официально объявлено.

Предполагается, что Рамос станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба наряду с Бэйлом и Роналду.

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