Рамос занимается поиском жилья в Париже
Фото: инстаграм Рамоса
Экс-игрок "Реала" Серхио Рамос, судя по всему, продолжит карьеру в ПСЖ.
По сведениям AS, ПСЖ лидирует в гонке за игроком. Также отмечается, что испанец уже занимается поиском жилья в Париже.
Напомним, что Рамос покинул "Реал" свободным агентом после 16 лет выступлений.
В прошедшем сезоне на счету Рамоса 4 гола и один ассист в 21 игре.
Читайте также: Рамос близок к переходу в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА представил статистику ВАР на Евро-2020
-
"Манчестер Сити" согласовал контракт с Грилишем
-
"Реал" переключится на Левандовского, если Холанд уйдет в "Баварию" через год
-
"Барселона" готова отдать двух игроков в обмен на защитника "Валенсии"
-
"Барселона" окажет давление на Месси из-за ситуации с продлением контракта
Лента новостей
-
Это'О: "Месси и Роналду - боги футбола"
-
ПСЖ сделал предложение "Эвертону" о выкупе Мойсе Кина
-
Кунде хочет перейти в "Реал"
-
3
Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020
-
Стало известно, когда Джикия, Зобнин и Соболев вернутся к тренировкам в "Спартаке"
-
"Краснодар" нацелился на нападающего "Вальядолида"
-
Рамос занимается поиском жилья в Париже
-
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе
-
Агент Умара высказался об интересе со стороны "Спартака"
-
"Манчестер Сити" вряд ли сможет купить и Грилиша, и Кейна
-
УЕФА представил статистику ВАР на Евро-2020
-
Бенитес на днях возглавит "Эвертон"
-
Marca показала как бы выглядели звезды Евро-2020 в 80-х
-
Орлов раскритиковал футболистов сборной России
-
Виллаш-Боаш дал совет Роналду касательно его будущего
-
"Манчестер Сити" согласовал контракт с Грилишем
-
"Барселона" вернет своего воспитанника из ПСЖ
-
8
Караваев - 24-й в списке самых быстрых футболистов групповой стадии Евро-2020. Роналду - 246-й
-
1
Роналду играл со сборной Франции в щитках с изображением возлюбленной
-
"Реал" переключится на Левандовского, если Холанд уйдет в "Баварию" через год
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13