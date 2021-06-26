Рамос занимается поиском жилья в Париже

Теги псжсерхио рамос

Рамос занимается поиском жилья в Париже Фото: инстаграм Рамоса

Экс-игрок "Реала" Серхио Рамос, судя по всему, продолжит карьеру в ПСЖ.

По сведениям AS, ПСЖ лидирует в гонке за игроком. Также отмечается, что испанец уже занимается поиском жилья в Париже.

Напомним, что Рамос покинул "Реал" свободным агентом после 16 лет выступлений.

В прошедшем сезоне на счету Рамоса 4 гола и один ассист в 21 игре.

Читайте также: Рамос близок к переходу в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов