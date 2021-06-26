Рамос занимается поиском жилья в Париже

Фото: инстаграм Рамоса

Экс-игрок "Реала" Серхио Рамос, судя по всему, продолжит карьеру в ПСЖ.

По сведениям AS, ПСЖ лидирует в гонке за игроком. Также отмечается, что испанец уже занимается поиском жилья в Париже.

Напомним, что Рамос покинул "Реал" свободным агентом после 16 лет выступлений.

В прошедшем сезоне на счету Рамоса 4 гола и один ассист в 21 игре.

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