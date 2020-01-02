Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ

Опубликован рейтинг самых грубых футболистов последнего десятилетия.

В расчёт брались игроки, выступающие в топ-10 европейских лигах. Период исследования - с 2010 по 2019 год.

Первое место по красным карточкам занимает полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе - 16 удалений в 350 матчах.

В тройку лидеров также попали защитники Серхио Рамос ("Реал") и Рикарду Кошта ("Боавишта"). У испанца 15 удалений в 435 играх, а у португальца - 11 в 227.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом.

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