Рамос заверил Переса, что "Реалу" не нужно приобретать новых центрбеков

Теги реал мадридсерхио рамосфлорентино перес

Рамос заверил Переса, что "Реалу" не нужно приобретать новых центрбековКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос встретился с президентом своего клуба Флорентино Пересом, информирует испанская пресса.

На встрече 31-летний защитник заверил босса "сливочных" в том, что клубу не следует приобретать новых игроков в центр обороны, так как имеющиеся игроки готовы полностью справиться с нагрузками, которые выпадут на них в новом сезоне.

Напомним, "Реалу" предложили подписать звездного форварда. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов