Рамос заверил Переса, что "Реалу" не нужно приобретать новых центрбеков

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос встретился с президентом своего клуба Флорентино Пересом, информирует испанская пресса.

На встрече 31-летний защитник заверил босса "сливочных" в том, что клубу не следует приобретать новых игроков в центр обороны, так как имеющиеся игроки готовы полностью справиться с нагрузками, которые выпадут на них в новом сезоне.

Напомним, "Реалу" предложили подписать звездного форварда. | soccernews.ru