Рамос: "Желаю удачи сборной России на ЧМ-2018, пока ее путь не пересечется со сборной Испании"



Капитан сборной Испании Серхио Рамос пожелал удачи России на Чемпионате Мира-2018.

"Нам не придется встречаться с командой Станислава Черчесова в группе, но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома, когда на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше. Это придает дополнительную мотивацию, что сказывается на результате.

Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся, если это вообще произойдет", – приводят слова Рамоса российские СМИ.

Напомним, что некоторое время назад сборные России и Испании сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 3:3.

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