Рамос: "Зидан добился невероятного, как игрок и как тренер"

Капитан "Реала" Серхио Рамос рассказал, что думает о работе главного тренера команды Зинедине Зидане. Об этом сообщает RMC Sport.

"Карьера Зидана говорит сама за себя. Он добился невероятного, как игрок и как тренер. Он перенес свой талант в игрока, в тренерскую работу. Он ведет за собой. Его результаты - не случайность. Он давно тренирует, поэтому уже привык к этой роли", - сказал Рамос.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 57 баллов. Зидан вновь возглавил мадридский клуб в начале марта 2019 года.

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