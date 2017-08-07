Рамос: "Зидан и Моуринью - великолепные тренеры"

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Рамос: "Зидан и Моуринью - великолепные тренеры"

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о нынешнем наставнике "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру. Да, я многому научился при нем, но он был одним из тех тренеров, у которых я что-то перенял. Сравнить Зидана и Моуринью. Возможно, Зидан лучше чувствует футболистов, потому что имеет огромный опыт как игрок. В любом случае, оба специалиста - великолепные тренеры" - приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.

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