Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не может договориться с клубом о продлении контракта.

По информации Marca, камнем преткновения в переговорах стал срок нового соглашения.

"Сливочные" традиционно предлагают футболистам старше 32 лет договор на один год. 33-летнего защитника это не устраивает и он просит сделать для него исключение.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 34 матча и забил 7 голов. Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

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