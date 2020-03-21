Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не может договориться с клубом о продлении контракта.
По информации Marca, камнем преткновения в переговорах стал срок нового соглашения.
"Сливочные" традиционно предлагают футболистам старше 32 лет договор на один год. 33-летнего защитника это не устраивает и он просит сделать для него исключение.
В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 34 матча и забил 7 голов. Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|14