Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом"

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не может договориться с клубом о продлении контракта.

По информации Marca, камнем преткновения в переговорах стал срок нового соглашения.

"Сливочные" традиционно предлагают футболистам старше 32 лет договор на один год. 33-летнего защитника это не устраивает и он просит сделать для него исключение.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 34 матча и забил 7 голов. Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

Не пропустите: "Реал" интересуется Сон Хын Мином. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" определился с новым главным тренером

"Локомотив" определился с новым главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов