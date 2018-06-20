Рамоса удивило подписание "Реалом" украинского вратаря

Теги серхио рамосреал мадридандрей лунин

Рамоса удивило подписание "Реалом" украинского вратаряКапитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса удивило подписание его клубом украинского вратаря Андрея Лунина.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летнему беку остались непонятны действия его клуба, подписавшего 19-летнего вратаря луганской "Зари". В частности, ветеран "сливочных" хотел бы получить от руководства "Реала" ответ на вопрос: Зачем тратить почти 15 миллионов на игрока, если на его позиции будет конкуренция из двух топовых стражей ворот - Кейлора Наваса и потенциального новичка, который станет "первым номером" команды в новом сезоне?

Напомним, "Реал" уже оформил трансфер Лунина. | soccernews.ru

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