Рамоса удивило подписание "Реалом" украинского вратаря

Капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса удивило подписание его клубом украинского вратаря Андрея Лунина.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летнему беку остались непонятны действия его клуба, подписавшего 19-летнего вратаря луганской "Зари". В частности, ветеран "сливочных" хотел бы получить от руководства "Реала" ответ на вопрос: Зачем тратить почти 15 миллионов на игрока, если на его позиции будет конкуренция из двух топовых стражей ворот - Кейлора Наваса и потенциального новичка, который станет "первым номером" команды в новом сезоне?

Напомним, "Реал" уже оформил трансфер Лунина. | soccernews.ru