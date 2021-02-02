Рамосу понравился пост в Инстаграм о его уходе из "Реала"
Капитан "Реала" Серхио Рамос "лайкнул" публикацию в Инстаграм, в которой сказано о том, что в "Реале" уверены в его уходе из клуба по завершению текущего сезона, сообщает Marca.
"Теперь "Реал" убежден, что Серхио Рамос покинет клуб этим летом", прокомментировано фото грустного футболиста, ссылаясь на журналиста, который сообщил эту новость, Хосепа Педрерола.
Ниже добавлено: "Вот как мы относимся к нашим легендам" и эмодзи разбитого сердца.
Читать также: Источник: Рамос решил перейти в английский топ-клуб | http://soccernews.ru
главное
-
"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком
-
Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"
-
Неймар согласовал новый контракт с ПСЖ: детали соглашения
-
"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил
-
"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна
Лента новостей
-
Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"
-
Бенитес может сменить Виллаша-Боаша на посту главного тренера "Марселя"
-
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку
-
"Шахтер" представил заявку на Лигу Европы
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" включились в борьбу за "звездочку" "Астон Виллы"
-
Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"
-
Рамосу понравился пост в Инстаграм о его уходе из "Реала"
-
"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком
-
"Марсель" объявил об отставке Виллаш-Боаша
-
Каррера продолжил онлайн-стычку с Паршивлюком
-
Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"
-
Неймар согласовал новый контракт с ПСЖ: детали соглашения
-
"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил
-
Гвардиола рассказал о сроках возвращения в строй Агуэро после коронавируса
-
Роберто Манчини сообщил, когда он покинет сборную Италии
-
Клопп оценил шансы ван Дейка сыграть в нынешнем сезоне
-
Неймар и Мбаппе регулярно проводят время вместе
-
"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна
-
Паршивлюк ответил Каррере, который обвинил его во лжи
-
Глушенков будет играть с Глушаковым за один клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14