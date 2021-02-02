Рамосу понравился пост в Инстаграм о его уходе из "Реала"

Капитан "Реала" Серхио Рамос "лайкнул" публикацию в Инстаграм, в которой сказано о том, что в "Реале" уверены в его уходе из клуба по завершению текущего сезона, сообщает Marca.

"Теперь "Реал" убежден, что Серхио Рамос покинет клуб этим летом", прокомментировано фото грустного футболиста, ссылаясь на журналиста, который сообщил эту новость, Хосепа Педрерола.

