Рамзан Кадыров радикально сменил имидж: фото

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо.

Видео с новым имиджем чиновника появилось на канале "Чечня Сегодня" в YouTube. Кадыров порекомендовал всем мужчинам республики побриться налысо, так как в Чечне в настоящее время закрыты все парикмахерские из-за карантина, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса.

43-летний Кадыров является почетным президентом грозненского "Ахмата", который после 22 туров занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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