Раненый зверь или легкая добыча: "Арсенал" навестит кризисный "Эвертон"

"Эвертон" – "Арсенал"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Крейг Поусон

Воскресная программа девятого тура английской Премьер-Лиги будет представлена всего двумя матчами, в одном из которых "Эвертон" в родных стенах примет "Арсенал". Матч будет проходить на разогреве у главного события этого уик-энда встречи "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", но при этом является не менее интересным и интригующим. Любопытно, но исторически крепкие "ириски" не очень хорошо выступают именно против "канониров". Хотя в прошлом сезоне подопечным Рональда Кумана удалось вырвать победу над лондонским грандом впервые за три последних сезона.

Сейчас мерсисайдцы переживают тяжелые времена. Сложно даже припомнить, когда в последний раз в подобной ситуации оказывался ливерпульский клуб. Грандиозная трансферная кампания пока себя никак не оправдывает, потому как "Эвертон" после восьми туров набрал столько же очков, располагаясь на 16-й строчке в турнирной таблице. Кроме того, у команды вовсе не клеится в еврокубках, причем нельзя сказать применительно к "синим", как это принято в последнее годы, что английский клуб якобы "сливает" Лигу Европы.

У "Арсенала" после плохого старта дела пошли верх, но по-прежнему игра "пушкарей" оставляет желать лучшего. Команда Арсена Венгера занимает седьмое место и с учетом уже матчей текущего тура отстает от лидера "Манчестер Сити" на целых 12 очков. Лондонцы уступили на прошлой неделе "Уотфорду" и теперь желают наверстать упущенное уже в поединке с "Эвертоном".

Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Арсенала":

"Арсенал" побеждал "Эвертон" 94 раза, а это больше, чем любой другой клуб в истории английской футбольной лиги.

В трех из последних четырех матчей между ливерпульцами и лондонцами одна из команд обязательно оставалась в меньшинстве.

Первый гол в ворота "канониров" Уэйн Руни забил еще в октябре 2002. В целом, англичанин поражал ворота лондонского гранда 11 раз, а это больше, чем кто-либо в чемпионате Англии.

Ориентировочные составы на игру:

Эвертон: Пикфорд, Мартина, Кин, Ягелка, Бэйнс, Шнайдерлин, Гейе, Влашич, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни

Арсенал: Чех, Косиельни, Метрезакер, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт

Прогноз на матч "Эвертон" – "Арсенал":

Нынешняя форма и психологическое состояние футболистов "Эвертона" автоматически делает "Арсенал" фаворитом матча, несмотря на то, что встреча пройдет на "Гудисоне". Букмекеры также больше верят в победу "канониров", но настаивать собираются, что можно понять по коэффициенту 2.0. Выигрыш же "ирисок" в среднем оценивается в 3.8.

Богдан Архипенко

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