Раненый зверь или легкая добыча: "Арсенал" навестит кризисный "Эвертон"
"Эвертон" – "Арсенал"
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Начало матча: 15:30
Арбитр: Крейг Поусон
Воскресная программа девятого тура английской Премьер-Лиги будет представлена всего двумя матчами, в одном из которых "Эвертон" в родных стенах примет "Арсенал". Матч будет проходить на разогреве у главного события этого уик-энда встречи "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", но при этом является не менее интересным и интригующим. Любопытно, но исторически крепкие "ириски" не очень хорошо выступают именно против "канониров". Хотя в прошлом сезоне подопечным Рональда Кумана удалось вырвать победу над лондонским грандом впервые за три последних сезона.
Сейчас мерсисайдцы переживают тяжелые времена. Сложно даже припомнить, когда в последний раз в подобной ситуации оказывался ливерпульский клуб. Грандиозная трансферная кампания пока себя никак не оправдывает, потому как "Эвертон" после восьми туров набрал столько же очков, располагаясь на 16-й строчке в турнирной таблице. Кроме того, у команды вовсе не клеится в еврокубках, причем нельзя сказать применительно к "синим", как это принято в последнее годы, что английский клуб якобы "сливает" Лигу Европы.
У "Арсенала" после плохого старта дела пошли верх, но по-прежнему игра "пушкарей" оставляет желать лучшего. Команда Арсена Венгера занимает седьмое место и с учетом уже матчей текущего тура отстает от лидера "Манчестер Сити" на целых 12 очков. Лондонцы уступили на прошлой неделе "Уотфорду" и теперь желают наверстать упущенное уже в поединке с "Эвертоном".
Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Арсенала":
"Арсенал" побеждал "Эвертон" 94 раза, а это больше, чем любой другой клуб в истории английской футбольной лиги.
В трех из последних четырех матчей между ливерпульцами и лондонцами одна из команд обязательно оставалась в меньшинстве.
Первый гол в ворота "канониров" Уэйн Руни забил еще в октябре 2002. В целом, англичанин поражал ворота лондонского гранда 11 раз, а это больше, чем кто-либо в чемпионате Англии.
Ориентировочные составы на игру:
Эвертон: Пикфорд, Мартина, Кин, Ягелка, Бэйнс, Шнайдерлин, Гейе, Влашич, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни
Арсенал: Чех, Косиельни, Метрезакер, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт
Прогноз на матч "Эвертон" – "Арсенал":
Нынешняя форма и психологическое состояние футболистов "Эвертона" автоматически делает "Арсенал" фаворитом матча, несмотря на то, что встреча пройдет на "Гудисоне". Букмекеры также больше верят в победу "канониров", но настаивать собираются, что можно понять по коэффициенту 2.0. Выигрыш же "ирисок" в среднем оценивается в 3.8.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Манчестер Сити" - "Бернли" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
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|Кристал Пэлас
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