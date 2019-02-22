Раньери близок к увольнению из "Фулхэма"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери близок к увольнению с занимаемой должности, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство "дачников" недовольно результатами команды, поэтому в ближайшее время может быть принято решение о смене наставника.

Сменить итальянца на посту тренера может испанец Виктор Санчес дель Амо, который известен по работе с "Депортиво", "Олимпиакосом" и "Бетисом".

67-летний Раньери возглавил "Фулхэм" 14 ноября 2018 года. Под его руководством команда провела 15 матчей во всех турнирах - 3 победы, 3 ничьи и 9 поражений.

По итогам 26 туров "Фулхэм" занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 17 очков.

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