Раньери дал совет руководству "Арсенала"

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Раньери дал совет руководству "Арсенала"
Бывший главный тренер "Челси" Клаудио Раньери прокомментировал возможное назначение Унаи Эмери на пост наставника "Арсенала".

"Эмери является хорошим человеком и тренером. Ему удалось добиться успеха в Испании, а также он провел хороший сезон с ПСЖ. Но в Париже требуют победу в Лиге Чемпионов.

Мне кажется, что Унаи сможет преуспеть в "Арсенале". Руководство клуба нужно сохранять спокойствие в ближайшие три-четыре года, а затем начать перестройку состава", - приводит слова Раньери Sky Sports.

Не пропустите: Галлас оценил возможный приход Эмери в "Арсенал". | http://soccernews.ru

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