Раньери: "Если позовут в сборную Италии, я бы попросился отпустить меня из "Нанта"

Главный тренер французского "Нанта" Клаудио Раньери высказался о готовности принять возможное предложение возглавить сборную Италии.

"Любой итальянский тренер хочет отвечать за национальную сборную. У меня все еще есть контракт с "Нантом" на два года, и я не получал никаких предложений, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но если меня позовут в сборную Италии, я пойду к президенту "Нанта" и попрошу отпустить меня", - цитирует 66-летнего специалиста Football-Italia.

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