Раньери: "Если позовут в сборную Италии, я бы попросился отпустить меня из "Нанта"
Главный тренер французского "Нанта" Клаудио Раньери высказался о готовности принять возможное предложение возглавить сборную Италии.
"Любой итальянский тренер хочет отвечать за национальную сборную. У меня все еще есть контракт с "Нантом" на два года, и я не получал никаких предложений, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но если меня позовут в сборную Италии, я пойду к президенту "Нанта" и попрошу отпустить меня", - цитирует 66-летнего специалиста Football-Italia.
Не пропустите: Айант Роуз - новая подруга Лориса Кариуса. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сотворить чудо: "Спартак" едет в гости к "Атлетику" после домашнего поражения
-
Довести дело до конца: "Локомотив" принимает "Ниццу"
-
Нет права на ошибку: киевское "Динамо" принимает АЕК
-
"Кельтам" уготовлен "теплый" прием: "Зенит" при аншлаге сыграет против "Селтика"
-
"Манчестер Юнайтед" снова поставил "автобус" и увез ничью из Севильи
Лента новостей
-
Погребняк перешел в "Тосно"
-
"Локомотив" благодаря голу Игоря Денисова обыгрывает "Ниццу" после первого тайма
-
Сапета стал игроком "Ростова"
-
ЦСКА может вернуть Чернова
-
ПСЖ провел переговоры с Зиданом
-
"Зенит" и "Селтик" назвали составы
-
Гол Шатова не помог "Краснодару" уйти от поражения с "Русенборгом"
-
Рамос: "В "Реале" нет соперничества за право исполнения пенальти"
-
"Ростов" исключил Бухарова из заявки на вторую часть сезона в РФПЛ
-
Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в "Барселону"
-
Президент "Атлетико" подтвердил возможный уход Карраско
-
Мхитарян: "Мне нравится играть с Озилом, он - потрясающий футболист"
-
Ширко: "В важных матчах Промес теряется"
-
"Динамо" в контрольном матче "перестреляло" "Ахмат"
-
Де Хеа дал ответ "Реалу"
-
Серхи Роберто: "Хотел бы пойти по стопам Иньесты и Месси"
-
Россия теряет второго защитника перед Чемпионатом Мира
-
"Локомотив" и "Ницца" назвали составы
-
Луис Суарес: "Коутиньо многое даст "Барселоне"
-
До конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|68
|2
|Монако
|26
|56
|3
|Марсель
|26
|55
|4
|Лион
|26
|49
|5
|Нант
|26
|39
|6
|Монпелье
|26
|38
|7
|Ренн
|26
|35
|8
|Бордо
|26
|35
|9
|Ницца
|26
|35
|10
|Генгам
|26
|34
|11
|Сент-Этьен
|26
|33
|12
|ФК Кан
|26
|32
|13
|Дижон
|26
|32
|14
|Страсбур
|26
|30
|15
|Труа
|26
|28
|16
|Тулуза
|26
|27
|17
|Лилль
|26
|27
|18
|Амьен
|26
|26
|19
|Анжер
|26
|25
|20
|Метц
|26
|18