Раньери хочет купить вратаря "Фиорентины"

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Раньери хочет купить вратаря "Фиорентины"

Голкипер "Фиорентины" Чиприан Тэтэрушану близок к переходу в "Нант", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в приглашении румынского стража ворот лично заинтересован главный тренер "канареек" Клаудио Раньери. Французский клуб заплатит за 31-летнего футболиста пять миллионов евро.

Тэтэрушану выступает за "Фиорентину" с 2014 года, сыграл 101 матч и пропустил 119 голов. 

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