Раньери имеет четыре варианта продолжения карьеры
Фото: инстаграм Раньери
Наставник "Сампдории" Клаудио Раньери покинет клуб по окончании сезона.
По сведениям Calciomercato, в услугах итальянского специалиста заинтересованы сразу четыре клуба - "Кальяри", "Парма", "Лион" и мексиканский "Монтеррей".
Отмечается, что самые выгодные условия предлагает "Монтеррей". Также стоит отметить, что "Парма" в следующем сезоне будет выступать в Серии В.
Раньери возглавлял "Сампдорию" с 2019 года. В этом сезоне клуб финишировал девятым.
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|Аталанта
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|Наполи
|26
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|7
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|27
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|8
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|Болонья
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|11
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|Сассуоло
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|17