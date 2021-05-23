Раньери имеет четыре варианта продолжения карьеры

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Раньери имеет четыре варианта продолжения карьерыФото: инстаграм Раньери

Наставник "Сампдории" Клаудио Раньери покинет клуб по окончании сезона.

По сведениям Calciomercato, в услугах итальянского специалиста заинтересованы сразу четыре клуба - "Кальяри", "Парма", "Лион" и мексиканский "Монтеррей".

Отмечается, что самые выгодные условия предлагает "Монтеррей". Также стоит отметить, что "Парма" в следующем сезоне будет выступать в Серии В.

Раньери возглавлял "Сампдорию" с 2019 года. В этом сезоне клуб финишировал девятым.

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