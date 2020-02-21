Раньери: "Как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!"

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Раньери: "Как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!"

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери рассказал, чего ждет от матча 25-о тура Серии А с "Интером". Об этом сообщает Football Italia.

"Мы должны играть идеально, показать большое желание и атаковать в нужный момент. Мы готовы к этой встрече, знаем все сильные стороны "Интера".

Как собираемся остановить Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Ну а если серьезно - постараемся отрезать их от передач, будем стараться перехватывать", - сказал Раньери.

Матч "Интер" - "Сампдория" пройдет 23 февраля в Милане. Начало - в 22:45 (мск).

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