Раньери: "Как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!"
Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери рассказал, чего ждет от матча 25-о тура Серии А с "Интером". Об этом сообщает Football Italia.
"Мы должны играть идеально, показать большое желание и атаковать в нужный момент. Мы готовы к этой встрече, знаем все сильные стороны "Интера".
Как собираемся остановить Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Ну а если серьезно - постараемся отрезать их от передач, будем стараться перехватывать", - сказал Раньери.
Матч "Интер" - "Сампдория" пройдет 23 февраля в Милане. Начало - в 22:45 (мск).
А еще: "Интер" будет играть в Лиге Европы неосновным составом| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Милан
|24
|35
|9
|Наполи
|24
|33
|10
|Болонья
|24
|33
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15