Раньери мог возглавить "Лестер" после Шекспира

Теги лестер ситиклаудио раньери

Раньери мог возглавить "Лестер" после ШекспираБоссы "Лестера" пытались вернуть Клаудио Раньери на тренерский мостик.

Источник сообщает, что попытка была совершена после отставки главного тренера Крейга Шекспира, который был помощником в тренерском штабе итальянца.

Отмечается, что итальянец, который сейчас руководит "Нантом", предложение вернуться в Англию не принял.

Напомним, Клаудио Раньери выиграл с "Лестером" английскую Премьер-лигу в сезоне-2015/16.

Читайте: Нант" Раньери уступил "Дижону" и другие результаты 11-го тура Лиги 1 http://soccernews.ru

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