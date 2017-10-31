Раньери мог возглавить "Лестер" после Шекспира

Боссы "Лестера" пытались вернуть Клаудио Раньери на тренерский мостик.

Источник сообщает, что попытка была совершена после отставки главного тренера Крейга Шекспира, который был помощником в тренерском штабе итальянца.

Отмечается, что итальянец, который сейчас руководит "Нантом", предложение вернуться в Англию не принял.

Напомним, Клаудио Раньери выиграл с "Лестером" английскую Премьер-лигу в сезоне-2015/16.

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