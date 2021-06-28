Раньери может стать главным тренером чемпиона Франции

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Раньери может стать главным тренером чемпиона Франции

Фото: твиттер Transfer News Live/Автор неизвестен

Чемпион Франции "Лилль" проявляет интерес к Клаудио Раньери, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве нового главного тренера "Лилля". На посту наставника "догов" Раньери может сменить Кристофа Галтье, который ушел в отставку по окончании чемпионского сезона.

69-летний Раньери последние три сезона тренировал "Сампдорию". Ранее он возглавлял такие известные клубы, как "Наполи", "Фиорентина", "Валенсия", "Атлетико", "Челси", "Парма", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако", "Лестер", "Нант" и "Фулхэм". Также тренировал сборную Греции.

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