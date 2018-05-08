Раньери может вернуться в АПЛ

Наставник "Нанта" Клаудио Раньери может возглавить один из клубов АПЛ.

Как сообщает Get French Football News, итальянец может возглавить "Тоттенхэм". Однако это произойдет, если только "шпор" покинет Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Почеттино может сменить Зинедина Зидана в "Реале".

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