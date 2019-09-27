Раньери может возглавить аутсайдера Лиги 1

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Раньери может возглавить аутсайдера Лиги 1

"Сент-Этьен" рассматривает вариант с приглашением Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

По информации Calciomercato, 67-летний итальянский специалист может сменить Гислена Принтена, который только в июне возглавил "зелёных".

Последним местом работы Раньери была "Рома". Должность наставника "волков" он покинул по окончании прошлого сезона.

"Сент-Этьен" набрал в семи стартовых турах Лиги 1 всего 5 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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