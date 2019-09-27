Раньери может возглавить аутсайдера Лиги 1
"Сент-Этьен" рассматривает вариант с приглашением Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.
По информации Calciomercato, 67-летний итальянский специалист может сменить Гислена Принтена, который только в июне возглавил "зелёных".
Последним местом работы Раньери была "Рома". Должность наставника "волков" он покинул по окончании прошлого сезона.
"Сент-Этьен" набрал в семи стартовых турах Лиги 1 всего 5 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Не пропустите: СМИ: форвард "Ниццы" признался в краже дорогих часов одноклубника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Семак мог возглавить "Локомотив"
-
Ибрагимович запустил новый челлендж
-
Вице-президент "Монако" назвал причину ухода Фалькао в "Галатасарай"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бомбардира из Серии А
-
Чалов рассказал, готов ли провести всю карьеру в ЦСКА
-
Сёмин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ
-
"Кристал Пэлас" намерен зимой усилиться игроком "Шахтёра"
-
21-летний хавбек ЦСКА: "Думал о завершении карьеры после травмы колена"
-
Раньери может возглавить аутсайдера Лиги 1
-
Гаттузо прилетел в Москву для возможного трудоустройства в клуб РПЛ
-
Луис Адриано оформил дубль в матче чемпионата Бразилии. Он забил уже 6 голов за "Палмейрас"
-
Тренер "Милана" - о поражении в матче с "Торино": "Это наша лучшая игра в сезоне"
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
Игуаин: "Роналду изменился с момента наших выступлений за "Реал"
-
Геркус высказался о возможном переходе братьев Миранчуков в "Зенит"
-
2
СМИ: "Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро
-
"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 3:0 (видеообзор матча)
-
Геркус рассказал, у кого больше шансов в матче "Локомотив" - "Зенит"
-
"Торино" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Милан" проиграл "Торино" в матче 5-го тура Серии А (видео голов)