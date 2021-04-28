Раньери может возглавить "Фиорентину"

Теги клаудио раньерифиорентина

Раньери может возглавить "Фиорентину"Фото: Твиттер @SkyBet  
Наставник "Сампдории" Клаудио Раньери может вернуться к работе в "Фиорентине", сообщает Calciomercato.

По информации источника, "флорентийцы" всерьез заинтересованы в кандидатуре 69-летнего специалиста в качестве основного кандидата на замену Джузеппе Якини после окончания сезона.

Напомним, Раньери уже возглавлял "Фиорентину" с 1993 по 1997 год. Под его руководством команда завоевала Кубок и Суперкубок Италии.

"Фиалки" после 33 туров Серии А расположились на 14 месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 34 очка. Клуб находится всего в 3 очках от зоны вылета.

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