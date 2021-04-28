Раньери может возглавить "Фиорентину"
Фото: Твиттер @SkyBet
Наставник "Сампдории" Клаудио Раньери может вернуться к работе в "Фиорентине", сообщает Calciomercato.
По информации источника, "флорентийцы" всерьез заинтересованы в кандидатуре 69-летнего специалиста в качестве основного кандидата на замену Джузеппе Якини после окончания сезона.
Напомним, Раньери уже возглавлял "Фиорентину" с 1993 по 1997 год. Под его руководством команда завоевала Кубок и Суперкубок Италии.
"Фиалки" после 33 туров Серии А расположились на 14 месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 34 очка. Клуб находится всего в 3 очках от зоны вылета.
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|Аталанта
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
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|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
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|14
|Удинезе
|26
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|26
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|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|СПАЛ
|26
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|20
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