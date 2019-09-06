Раньери может возглавить сборную Гвинеи
Итальянский специалист Клаудио Раньери может стать главным тренером сборной Гвинеи. Об этом сообщает L`Equipe.
По данным источника, 67-летний итальянец, скорее всего, примет предложение.
Последним клубом, с которым работал Раньери, была "Рома". Также он ранее возглавлял "Лестер", "Нант", "Валенсию", "Фулхэм" и др.
А еще: "Рома" усилилась нападающим "Атлетико"| http://soccernews.ru
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