Раньери может возглавить "Селтик"

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери может продолжить тренерскую карьеру в Шотландии, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в услугах итальянского специалиста заинтересован "Селтик". Сейчас команду возглавляет Нил Леннон, но его будущее находится под вопросом.

Напомним, что летом Раньери покинет "Рому" и получит статус свободного агента.

Также стоит отметить, что "Селтик" в текущем сезоне выиграл шотландскую Премьер-лигу.

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