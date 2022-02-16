Раньери назвал фаворитов Лиги Чемпионов
Фото: сайт "Уотфорда"
Известный тренер Клаудио Раньери высказался о фаворитах Лиги Чемпионов.
"Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" - три топ-клуба. А одна команда из пары "Реал" - ПСЖ вылетит.
Я отлично знаю Юргена Клоппа, однажды меня пригласили посмотреть его тренировку. Он очень хороший и веселый человек, он мне очень нравится", - приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.
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