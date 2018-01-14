Раньери назвал своего фаворита в паре "Реал" - ПСЖ

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Раньери назвал своего фаворита в паре "Реал" - ПСЖГлавный тренер "Нанта" Клаудио Раньери назвал своего фаворита в паре 1/8 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и ПСЖ.

"ПСЖ иногда выигрывает слишком легко. Поэтому, когда он сталкивается с командами, привыкшими к более конкурентным матчам, это может иметь последствия. Сегодня "Реал" остается для меня самой сильной командой в мире. Кроме того, я даю 55% на его выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. У него есть то, чего не хватает ПСЖ - опыт и конкурентные игры на очень высоком уровне", - цитирует 66-летнего наставника "канареек" Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" демонстрирует худший результат в Ла Лиге за последние 12 лет. | soccernews.ru

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