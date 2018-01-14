Раньери назвал своего фаворита в паре "Реал" - ПСЖ
Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери назвал своего фаворита в паре 1/8 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и ПСЖ.
"ПСЖ иногда выигрывает слишком легко. Поэтому, когда он сталкивается с командами, привыкшими к более конкурентным матчам, это может иметь последствия. Сегодня "Реал" остается для меня самой сильной командой в мире. Кроме того, я даю 55% на его выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. У него есть то, чего не хватает ПСЖ - опыт и конкурентные игры на очень высоком уровне", - цитирует 66-летнего наставника "канареек" Le 10 Sport.
Напомним, "Реал" демонстрирует худший результат в Ла Лиге за последние 12 лет. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта Зидана с "Реалом"
-
"Ювентус" нацелился на двух звезд из АПЛ
-
Пол Мерсон: "Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ"
-
Игонин: "В России Манчини просто зарабатывает деньги"
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за потенциальную замену для Санчеса
-
Неймар хочет переманить в ПСЖ по одному игроку из "Реала" и "Барселоны"
-
Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для Дзюбы
-
Лучшие твиты на судейский скандал во Франции
-
Почеттино высказался о своей возможной работе с "Реалом"
-
"Гуанчжоу Эвергранд" может заплатить за Наингголана почти 100 миллионов евро
-
Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед"
-
Гамула: "Пока не пройдет Чемпионат Мира, на темнокожих лучше говорить, что они - белые"
-
Перес выразил поддержку Зидану
-
"Арсенал" назвал условие перехода Санчеса в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" готов отказаться от притязаний на Лемара
-
Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окно
-
Капитан "Реала Сосьедад" Хаби Прието посетил Эль Класико, чтобы посмотреть за игрой Месси
-
Летом Перес планирует расстаться с тремя ведущими игроками "Реала"
-
Федун прокомментировал скандальный твит Джикии
-
"Манчестер Юнайтед" предложит Де Хеа улучшенный контракт
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Базель
|6
|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Ювентус
|6
|11
|3
|Спортинг Лиссабон
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|6
|12
|2
|Севилья
|6
|9
|3
|Спартак Москва
|6
|6
|4
|Марибор
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|15
|2
|Шахтер Донецк
|6
|12
|3
|Наполи
|6
|6
|4
|Фейеноорд
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|6
|14
|2
|Порту
|6
|10
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Монако
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|6
|16
|2
|Реал Мадрид
|6
|13
|3
|Боруссия Дортмунд
|6
|2
|4
|АПОЭЛ
|6
|2