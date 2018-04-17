Раньери поделился ожиданиями от противостояния между "Ливерпулем" и "Ромой"

Наставник "Нанта" Клаудио Раньери прокомментировал предстоящее противостояние "Ливерпуля" и "Ромы" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Это будет ровная игра. Ди Франческо изучит "Ливерпуль". Они еще не проигрывали, но "Рома", которую мы видели против "Барселоны", способна сделать это. "Ливерпуль" не так тверд в гостях. Что касается Салаха, то он был большим футболистом уже в "Челси". Выступление в "Фиорентине" и "Роме" помогло ему, как и менталитет Клоппа" - приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.

Первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" состоится 24 апреля.

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