Раньери посоветовал "Роме" приобрести защитника "Челси"

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Раньери посоветовал "Роме" приобрести защитника "Челси"

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери заявил, что клубу необходимо купить полузащитника "Челси" Дэниела Дринкуотера, передает Calciomercato.

Ранее Раньери уже работал с Дринкуотером, когда возглавлял "Лестер Сити".

Раньери возглавил "Рому" пару дней назад, после того, как уволили Эусебио Ди Франческо.

В нынешнем сезоне Дринкуотер не играл ни в одном матче в чемпионате Англии. 

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