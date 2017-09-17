Раньери призвал болельщиков к терпению

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери обратился к болельщикам с просьбой проявить к терпение.

"Я прошу болельщиков проявить терпение. Если вы хорошо играете, но ступаете один раз, потом другой, тяжело снова наладить игру. Поэтому важно одержать-таки победу. Я итальянец, поэтому счет 1:0 меня устраивает. Все сыграли хорошо. Важно не паниковать, а ждать подходящего момента для гола" . - отметил он.

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