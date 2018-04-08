Раньери прокомментировал информацию о работе со сборной Италии

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Раньери прокомментировал информацию о работе со сборной Италии
Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери заявил, что он не собирается уходить из клуба в сборную Италии.

"У меня действующий контракт с "Нантом". В СМИ пишут, что я возглавлю сборную Италии. Но я останусь в "Нанте" в следующем сезоне, потому что у меня двухлетний контракт, - цитирует AS Раньери .

Ранее Раньери говорил, что попросит руководство "Нанта" отпустить его в сборную Италии, если получит такое предложение.

Стоит отметить, что основным кандидатом на пост наставника итальянской сборной является главным тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Не пропустите: Манчини проведет переговоры с Итальянской федерацией футбола. | http://soccernews.ru

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